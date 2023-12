Kurti: Normalizimi Kosovë-Serbi, përshtatje e Serbisë me vlerat e BE-së

Raporti, ndër të tjerash, vë në pah se “suksesi i ardhshëm i Kosovës do të varet nëse elitat e saj politike mund të përfitojnë nga mundësitë e mjedisit të ri gjeopolitik për të zgjidhur çështjen e mprehtë të marrëdhënieve me Serbinë. Fakti është se Kosova po humbet shumë mundësi – sa i përket integrimit të saj në strukturat euroatlantike, zhvillimit ekonomik dhe stabilitetit politik të brendshëm - për shkak të mosmarrëveshjes së saj të gjatë me Serbinë”