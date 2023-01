Kurti: Qeveria do t’u qëndrojë pranë zonave të prekura nga vërshimet

“Komunave, familjeve, bizneseve dhe qytetarëve nga zonat e prekura do t’ju qëndrojmë pranë përherë. Ndihma nga Qeveria nuk do të mungojë për asnjë moment. Skënderaj, Mitrovica, Klina e Podujeva bashkë do të ngrihen”, tha kryeministri Kurti, në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës.