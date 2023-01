Lulëkuqja e Kosovës, simboli i propozuar për gjenocidin mbi shqiptarët

Nuancat e ngjyrës, siç shpjegojnë pjesëtarët e kësaj iniciative, janë pikërisht ato që ka edhe flamuri kombëtar i shqiptarëve, për të treguar se qëllimi i Serbisë ka qenë shkatërrimi i shqiptarëve. Petalet e lulëkuqes janë prerë në atë formë që të pasqyrojnë faktin se kanë të bëjnë me një plagë të hapur, e cila do të mbyllet vetëm me arritjen e drejtësisë për viktimat.