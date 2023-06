Mali i Zi: Torturë dhe kushte të rënda në burgje

Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës dhe të Dënimeve ose Trajtimit Çnjerëzor (KPT) ka pranuar një numër të konsiderueshëm akuzash për keqtrajtim të rëndë fizik të personave të ndaluar nga policia në Mal të Zi.



Në këto akuza sipas raportit të këtij Komitetit janë përfshirë zyrtarë të Sektorit për Luftën kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, njësive speciale, policisë kriminale dhe inspektorëve nga stacione të ndryshme policore të vendosura në disa pjesë të Malit të Zi.



Komiteti thekson se akuzat përfshinin goditje me shuplaka, shkelma në kokë, stomak, gjoks dhe krahë dhe goditje në shputa, përdorimi i elektroshokut, qafore për qen, vendosja e qeseve në kokë, kërcënime me armë, kërcënime për përdhunim dhe zhveshje të të dyshuarve, duke i lidhur në një karrige dhe duke i lagur me ujë të ftohtë.



"Përveç kësaj, delegacioni dëgjoi edhe për kërcënimet e bëra ndaj fëmijëve ose anëtarëve të tjerë të familjes së të dyshuarit për t'i bërë presion që të rrëfejnë ose të zbulojnë informacione të caktuara. Sipas mendimit të Komitetit, këto veprime të supozuara mund të përbëjnë torture”, thuhet në raportin e KPT-së.