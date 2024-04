Manchester City prezanton trofetë në Shqipëri

"Mund ta merrni me mend fare lehtë sesa shumë kërkesa ka Manchester City për të shtrirë rrjetin e akademive të veta të futbollit dhe, nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që ne arritëm, jo vetëm të kemi një kontratë për ta ndërtuar këtu këtë akademi, por edhe të kemi një ekskluzivitet për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor me një kusht të kontratës që në rast se në të ardhmen do të hapet një stacion tjetër i Manchester City, bashkia e Durrësit do të jetë partnere edhe atje", u shpreh Rama.