Maqedoni e Veriut: 21 vjet nga aksidenti fatal i ish-presidentit Trajkovski

Me vendosjen e kurorave me lule dhe homazheve në monumentin e ish-presidentit të Maqedonisë së Veriut, Boris Trajkovski, sot është shënuar 21-vjetori i aksidentit të tij në Rotimlje të Mostarit në Bosnjë e Hercegovinë, ku ai humbi jetën së bashku me delegacionin tetë anëtarësh të kabinetit të tij.