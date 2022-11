Maqedoni e Veriut – Shqipëri: Porti i thatë i Strugës dhe 21 akte të tjera

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut firmosën 21 akte dypalëshe – marrëveshje, memorandume dhe protokolle – në kuadër të mbledhjes së dytë ndërqeveritare të të dyja vendeve. Përveç akteve të nënshkruara, dy qeveritë u dakorduan edhe për 3 nisma të tjera, ndërsa veçohet për nga rëndësia nisma për Portin e thatë të Strugës. Siç u diskutua sot, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të fillojnë punimet për ndërtimin e një porti të thatë në Strugë, i cili do të lidhet me portin e Durrësit, me çka Maqedonia e Veriut, ngjashëm sikurse porti i thatë i Prishtinës i dakorduar më parë me Kosovën.