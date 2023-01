Maqedonia e Veriut blen 18 obusë “Boran” nga Türkiye

"Ushtria e Maqedonisë së Veriut po kalon një përpjekje të madhe modernizimi. Nëpërmjet ndihmës ushtarake amerikane dhe gjermane, ajo po riarmatoset me sisteme të reja luftarake nga teknologjia, kryesisht një trashëgimi e Luftës së Ftohtë e fituar nga Ukraina në 2001. Në artileri, do të jenë obusët ‘Boran’, për këmbësorinë do të blejnë mjete luftarake amerikane ‘Stryker’ dhe ‘JLTV’, për mbrojtjen ajrore sistemin raketor francez ‘Mistral 3’”, thuhet në njoftim.