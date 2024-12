Maqedonia e Veriut dhe BeH-ja me bashkëpunim të shkëlqyer policor

“Diskutuam edhe për tema që janë me interes për të dyja vendet, si vende ku kemi tranzit të migracionit ilegal. Diskutuam tema që lidhen me krijimin, me iniciativën tonë, të një qendre rajonale të trainimit të iniciuar nga ne dhe konferenca rajonale të të gjitha qendrave të trajnimit në vendet e Ballkanit. Shpresojmë se do të kemi sukses që në të ardhmen të iniciojmë një bashkëpunim të tillë rajonal”, tha Toshkovski.