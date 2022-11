Mbahet takim afarist maqedonaso-turk në Shkup

Gra sipërmarrrëse nga Maqedonia e Veriut dhe Türkiye në Shkup janë mbledhur për të diskutuar intensifikimin e tregtisë dhe investimeve direkte.



Maqedonia e Veriut është një vend i sigurt për bashkëpunim biznesi, por edhe për investime, me kushte të shkëlqyera biznesi, avantazhi i saj është afërsia me tregjet evropiane, u tha në aktivitetin e sotëm të organizuar nga Oda Ekonomike dhe Fondacioni për Menaxhment dhe Kërkim Industrial (FMKI) në bashkëpunim me Odën Ekonomike Industriale të Kocaelit (KSO).

- Synimi ynë është të zhvillojmë partneritete me ekonomi të forta, siç është ai turk, në drejtim të intensifikimit të tregtisë dhe investimeve direkte në të dy drejtimet. Në vend ekzistojnë mundësi të pashfrytëzuara për bashkëpunim dhe investim në infrastrukturë, në industrinë e automobilave dhe tekstilit, bujqësisë dhe turizmit, me mundësinë e potencialit turk ekonomia të bëhet realitet, si dhe me synimin që investimet turke të rritet së shpejti”, tha Irena Mojsovska, menaxhere e projektit të Rrjeti Evropian i Mundësive të Biznesit (EEN) për Odës Ekonomike.

Në këtë aktivitet marrin pjesë përfaqësues nga 15 kompani turke dhe përfaqësues nga rreth 35 kompani nga Maqedonia e Veriut. Është planifikuar pas përfundimi të pjesës plenare, të mbahën edhe takime pune midis grave sipërmarrëse nga të dy vendet.



Kryetare e Këshillit të Grave Sipërmarrëse nga Kocaeli, Nurkan Babalik prezantoi këtë rajon turk, duke theksuar se është i famshëm për industria e metalit, automobilave dhe e gurit dhe e tokës.



Megjithatë, ne jemi më të njohur për industrinë kimike, e cila zë 28 për qind në prodhimin total. Industria e Koçaelit indirekt i lidhë edhe qendrat kërkimore shkencore si Universiteti i Kocaelit, Universiteti Sabancı, Qendra Kërkimore Marmara, Teknologjike Instituti Gebze, Teknoparku, por edhe shumë institucione të tjera të shquara dhe organizata që e bëjnë rajonin një qendër kryesore për kërkim shkencor dhe zhvillimi”, theksoi Babalik, e cila vjen nga sektori i IT.



Ndryshe, tregtia e përgjithshme midis Maqedonisë së Veriut dhe Türkiyes në shtatë muajt e parë të vitit 2022 është 598.8 milionë dollarë amerikanë që përfaqëson një rritje prej 46.37 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Eksportet arrijnë në 125 milionë dollarë që është një rritje prej 55.5 për qind, ndërkohë që bilanci i importeve arrin në 473.8 milionë dollarë ose 44.13 për qind më shumë se vitin e kaluar. Në shkëmbimin e shtatë muajve të parë të vitit 2022 është arritur një deficit tregtarë prej 348 milionë dollarësh në anën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë periudhë Türkiye është partneri i gjashtë tregtar i Maqedonisë së Veriut.