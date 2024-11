Ministri i Mbrojtjes i BeH-së priti atasheun ushtarak të Türkiyes në BeH

Ministri i Mbrojtjes i Bosnjës e Hercegovinës Zukan Helez priti sot në Sarajevë atasheun ushtarak të Republikës së Türkiyes dhe Bosnjë-Hercegovinës, brigadier Murat Kul.



“Gjatë takimit diskutuam detajet e vizitës sime në Republikën e Türkiyes javën e ardhshme, gjatë së cilës do të kem një takim zyrtar me Ministrin e Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Türkiyes, Yasar Guler, dhe do të vizitojë fabrikat e dedikuara të industrisë në këtë vend”, ka deklaruar Helez në profilin e tij dhe ka shtuar:



“Republika e Türkiyes është një vend mik i Bosnjës e Hercegovinës me të cilin kemi bashkëpunim shumë intensiv dhe thelbësor. Falënderova atasheun ushtarak të Türkiyes, brigadier Kulu, sepse Türkiye e kupton situatën në vendin tonë dhe vazhdimisht ndihmon në zhvillimin e Forcave të Armatosura të BeH, veçanërisht përmes trajnimit të pjesëtarëve të Forcave tona të Armatosura.



Ai shtoi se gjatë vizitës së tij të radhës në Türkiye do të finalizohet projekti i trajnimit të 60 pilotëve të Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës në Türkiye, si dhe furnizimi i personelit të blinduar për nevojat e Forcave të Armatosura të Bosnje-Hercegovinës.



“Falënderova veçanërisht atasheun ushtarak të Türkiyes, brigadier Kulu, sepse Forcat e Armatosura Turke organizuan një kurs të gjuhës boshnjake ku pjesëtarët e Forcave të Armatosura Turke mësojnë gjuhën boshnjake”, shtoi Helez.