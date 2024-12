Ministri turk i Tregtisë Bolat në RMV, takohet me ministrin e Mucunski

"Në këtë kontekst, kompanitë tona të ndërtimit, të cilat kanë përvojë të konsiderueshme ndërkombëtare, janë të gatshme të marrin pjesë në projekte infrastrukturore dhe zhvillimore që lidhen me Planin e Rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Türkiye është gjithashtu e gatshme ta thellojë bashkëpunimin e saj me Maqedoninë e Veriut në fusha të tilla si industria e mbrojtjes, digjitalizimi në dogana dhe fusha që janë të lidhura ngushtë me botën tonë të biznesit", shkroi ai.