Ministria e Jashtme e Kosovës me thirrje: Evitoni kalimin nëpër Serbi

Sipas tyre, qytetarët e Kosovës që po vinin në drejtim të Kosovës janë ndaluar në disa pika kufitare, përfshirë atë Kroaci-Serbi, në kufirin me Hungarinë, në pikat kufitare në Shid dhe Suboticë, te vendkalimi kufitar Dheu i Bardhë dhe nuk po lejohen as të lëvizin përpara dhe as të kthehen pas.