Osmani: Anëtarësimi i Kosovës në Interpol, i pamundur pa ndihmën e ShBA-së

"Në takim me ndihmëssekretarin po ashtu e informova për synimin strategjik të Republikës së Kosovës për anëtarësim në Interpol, anëtarësim i cili do të jetë i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të ShBA-së. Ky anëtarësim do të kontribuonte thelbësisht në rritjen e kapaciteteve tona duke përmirësuar përgjigjen tonë institucionale ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin tonë në drejtim të garantimit të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës tonë pa dallim. Të vetmit që përfitojnë nga mosanëtarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminelët", theksoi Osmani.