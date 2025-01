Osmani: Kosova dhe ShBA-ja së shpejti do ta finalizojnë dialogun strategjik

“Pas propozimit që i kam dërguar ShBA-së, si Presidente e Republikës qysh në vitin 2021, pastaj rikonfirmuar në qershor të vitit 2022 nëpërmjet notës verbale si dhe në takimin me Sekretarin (Antony) Blinken në korrik 2022, si dhe pas një pune të jashtëzakonshme të ekipeve tona përgjatë viteve të kaluara, sot në takim me Zëvendëssekretarin amerikan Richard Verma m’u konfirmua se Kosova dhe ShBA-ja do ta finalizojnë së shpejti Dialogun Strategjik”, ka thënë Osmani.