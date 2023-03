Osmani: Serbia tregoi se dakordimet në dialog nuk kanë asnjë vlerë për të

Serbia akoma pa u mbushur 24 orë nga dakordimi në Ohër, njëlloj siç ndodhi edhe në shkurt, e përsëriti edhe në mars. Pra, tregoi që premtimet që i ka dhënë në kuadër të dialogut nuk kanë asnjë vlerë për të as politike e as juridike dhe rrjedhimisht njoftoi edhe komunitetin ndërkombëtar që ai nuk do të zbatojë obligimet, të cilat qartë dalin nga marrëveshja bazë dhe nga aneksi, tha presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë vizitës së sotme në Klinikën e Gjinekologjisë.