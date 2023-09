Osmani: Të ulemi me ShBA-në, të përgatisim draftin e Asociacionit

“Zgjidhja është se ne duhet të ulemi me ShBA-në, të përgatisim draftin tonë, ta prezantojmë para Sekretarit të shteti amerikan që është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese, në përputhje me letrën e Mogerinit që garanton se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe në përputhje me qëndrimin e shkruar amerikan nga Chollet e Escobar, të cilët sqarojnë se një trup i tillë do të jetë trup koordinues dhe si e tillë nuk do ta rrezikonte funksionalitetin e brendshëm të Kosovës e as aspektet e tjera kushtetuese të vendit tonë”, deklaroi mes të tjerash Osmani.