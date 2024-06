Parakalojnë ushtria dhe policia kosovare me rastin e Ditës së Çlirimit

"Kosova është e pavarur, është trashëgimi e përjetshme e heronjve dhe martirëve tanë, e mishëruar më së miri në trimat e trimëreshat që sot do të parakalojnë në këtë paradë të FSK-së dhe Policisë së Kosovës të cilët janë betuar të mbrojnë atdheun me çdo çmim. Të nderuar aleatë, këto forca që do të parakalojnë sot janë forca të paqes, janë në mbrojtje të paqes, por do të jenë sot e përjetë në mbrojtje të lirisë së larë me gjak, do të jeën sot e përjetë dhe me çdo kusht e çdo çmim në mbrojtje të Kosovës në çdo cep të saj", ka thënë Osmani.