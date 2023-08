Partitë shqiptare dhe ajo boshnjake pjesë e Qeverisë së re të Malit të Zi

Sipas tij, “Forumi Shqiptar arriti të përmbushë programin e tij gjatë negociatave, sipas të cilit do të kemi decentralizim, pikat e basteve dhe kazinotë do të vendosen në një sistem krejtësisht të ndryshëm nga ai që janë derisa të mbyllen plotësisht dhe ne do ofrojnë pensione pleqërie për të gjithë qytetarët”.