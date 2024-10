Përmbytjet në Vlorë, Rama: Të rritet koordinimi e efikasiteti i veprimit

“Më ka dërguar një qytetare nga Vlora një komunikim me linjën e hapur. Ai komunikim do të ishte korrekt nëse situata do të ishte normale, por në rastin e përmbytjeve linjat e hapura të komunikimit janë linja solidariteti e përkujdesjeje për t’i qëndruar afër personit që po të merr që është deri në gjunjë në ujë brenda shtëpisë. Edhe në këtë aspekt duhet bërë punë”, tha Rama.