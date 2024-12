Plenkoviq-Kurti: Dialogu Prishtinë-Beograd të rezultojë me njohje reciproke

"Kroacia mbështet fuqishëm anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ne mbështesim vazhdimin e dialogut me Serbinë. Ne besojmë se çështja më e madhe, më e rëndësishme, që është çështja e veriut të Kosovës, çështja e katër komunave në veriun e Kosovës - Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku, janë tema vendimtare për të cilat kryeministri Kurti po bisedon me bashkëbiseduesit e tij në Beograd dhe me partnerët evropianë, në mënyrë që ato bisedime të vazhdojnë. Ne duam paqe dhe stabilitet”, tha Plenkoviq.