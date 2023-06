Presidentja Osmani u takua me Macronin, Scholzin dhe Borrellin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në kuadër të samitit të dytë të Komunitetit Politik Evropian (EPC) në Kishinau të Moldavisë, ka zhvilluar një takim me Presidentin e Republikës franceze Emmanuel Macron, Kancelarin e Republikës Federale të Gjermanisë Olaf Scholz si dhe përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme të BE-së, Josep Borrell. Në takim, thuhet më tej në njoftimin e Presidencës së Kosovës, është diskutuar për zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë në Kosovë dhe rajon. "Presidentja Osmani ka ritheksuar se Kosova është e përkushtuar ta vazhdojë koordinimin me partnerët ndërkombëtarë për proceset në nëpër të cilat po kalon vendi", thuhet në komunikatën e Presidencës së Kosovës. Presidentja po ashtu ka potencuar se përpjekjet e Kosovës për vendosjen e rendit dhe ligjit në veriun e vendit po sfidohen nga struktura ilegale serbe të mbështetura nga Vuçiqi dhe të shndërruara në banda kriminale, të cilat kanë sulmuar Policinë e Kosovës, KFOR-in, teksa po vazhdojnë me sulme ndaj gazetarëve dhe qytetarëve. Tutje, Presidentja Osmani ka thënë se veprimet e tilla synojnë destabilizimin e Kosovës dhe të rajonit, duke theksuar se duhet një qëndrim unik kundërshtues nga ana e shteteve të BE-së kundrejt tendencave që rrezikojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Në takim me presidentin Macron dhe Kancelarin Scholz, Presidentja Osmani ka rikonfirmuar qëndrimin parimor të Kosovës për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe Ohër në tërësinë e tyre.