Prishtinë, lansohet platforma “Made in Kosova”

“MIK-u do të jetë një dritare virtuale fillimisht në misionet tona diplomatike duke paraqitur aty prodhimet vendëse dhe kulturën tonë para shoqërive në gjithë botën. Bashkë me sektorin privat dhe bashkë me shoqërinë civile synojmë të ndërtojmë një rrjet të fuqishëm të kontakteve dhe biznesit, duke ndihmuar në rritjen jo vetëm të eksportit, por edhe në forcimin e imazhit të vendit tonë në skenën ndërkombëtare”, theksoi Gërvalla.