Rama: Gjuha shqipe në RMV e drejtë qytetarie, jo çështje gjykatash

“Tema e gjuhës shqipe është në një kontest të pakuptueshëm dhe të pashpjegueshëm për mua në Gjykatën Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Unë nuk them se udhëheqësit që besojnë në Gjykatën Kushtetuese të vendeve të tjera e kanë gabim, por unë mendoj se çka shqipja e ka fituar si të drejtë qytetarie në Maqedoninë e Veriut nuk është një çështje e Gjykatës Kushtetuese, as e ligjeve, nuk është një çështje e vullneteve të përkohshme të partive politike. Them të përkohshme sepse zgjidhen një herë në katër vite dhe herë janë në një anë e herë nga ana tjetër, herë kanë shumë gjëra në dorë e herë nuk kanë asgjë në dorë”, theksoi Rama.