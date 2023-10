Rama i shqetësuar për situatën në veri të Kosovës

“Një nga temat kryesore që ka rëndësi më të madhe për ne është zgjerimi i BE-së. Ju e dini se agjenda e BE-së pas një kohe të gjatë është zgjerimi. Natyrisht do të diskutojmë edhe tema që kanë të bëjnë me digjitalizimin dhe futjen e inteligjencës artificiale, me qëllim përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, dhe ky do të jetë një nga takimet e punës ku do të marr pjesë së bashku me kryeministrat e Francës, Italisë, Mbretëria e Bashkuar, një sërë të tjerëve, përfaqësuesit e Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian”, theksoi Kovaçevski.