Rama në Bruksel: Vendet e Ballkanit të sillen më pranë BE-së

“Unë besoj se kjo përbën shembullin e parë të shkëlqyer se si duhet të parashohim të ardhmen e afërt dhe se si me gjasë duhet të biem dakord me miqtë tanë të BE-së lidhur me qasjet e ndryshme për t’i bërë gjërat së bashku, duke na lejuar ne, vendet kandidate që të jemi pjesë e hapësirave të dialogut, të ndërveprimit dhe të bashkëpunimit që kjo organizatë e jashtëzakonshme ofron për të gjithë anëtarët”, tha Rama.