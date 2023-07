Rama në Sarajevë: Shqipëria mbron interesat e shqiptarëve në Kosovë

“Shpresojmë se me përpjekje shtesë në periudhën e ardhshme do ta arrijmë këtë të paktën deri në kohën kur Samiti i Procesit të Berlinit të mbahet në Tiranë”, tha ajo. Në kuadër të vizitës së Sarajevës zyratare, kryeministri Rama ka zhvilluar takim edhe me anëtarin e presidencës së BeH-së, Denis Beqiroviq.



Gjatë ditë së sotme Rama është planifkuar të vizitojë Podgoricën dhe Beogradin zyrtar ku pritet të takohet me kryeministrin malazes Dritan Abazoviq dhe presidentin serb Aleksandar Vuçiq.