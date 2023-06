Rama përgatiti draftin për Asociacionin e komunave serbe në Kosovë

Kryeministri Rama u shpreh se “e kam ditur me kohë që nyja gordiane e dialogut do të ishte deri në fund do të ishte asociacioni i i komunave me shumicë serbe bindja ime është se asnjëra nga palët nuk e do asociacionin dhe do të bëjë çmos të shtyjë atë në pafundësi duke mbajtur të hapur krizën me lloj artificash politike ose teknike”.