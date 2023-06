Rama: Ushtria serbe në kufi me Kosovën ka fuqi zero!

“Ushtria serbe në kufi me Kosovën ka fuqi të barabartë me zero. Është njësoj si ushtria meksikane të shfaqej në kufi me ShBA-në, çfarë mund të bëje? Me gjithë respektin, e dua Meksikën. Çfarë mund të bëjë? Asgjë. Ka të bëjë vetëm me politikën e brendshme. Ajo çfarë ndodh në veri të Kosovës, shumë ka të bëjë me politikën e brendshme”, tha Rama, në komentin rrethin vendosjes së njësive të ushtrisë serbe në kufi me Kosovën, pas tensioneve të fundit në Komunën e Zveçanit