Rama vlerëson vizitën në Athinë si më të bukurën ndonjëherë

“Duam me të gjithë fqinjët sllavë dhe grekë të jetojmë në harmoni. Me vllazërim, me rend dhe paqe të jetojmë. Le të mos bëhemi armiq e të mos zihemi. Mjaftojnë vuajtjet e shumta dhe tiranitë që kemi kaluar. Është koha e mirëqenies, është koha e lirisë. Shumë të fala nga unë dhe shqiptarët e Greqisë”, thuhet në poezinë e shkruar në vitin 1886 nga Naim Frashëri në greqishte në vjershën e tij të titulluar “Dëshira e vërtetë e shqiptarëve”.