Rashiq: Rregullorja e re e BQK-së në një fazë tranzicioni

"Mendoj se kjo është mënyra e duhur se si duhet të veprohet nga ana teknike dhe juridike. Nuk dua të shkoj në të kaluarën pse ndodhi kjo, por duhet të ndërlidhem përsëri me të. Ne e kemi ditur se Banka Komerciale (Komercijalna Banka) e cila ka qenë e vetmja me licensë për operim, do të mbyllet këtë vit. Këtë e kam ditur qysh në vitin 2022. Në shtatorin e vitit të kaluar Banka Komerciale dhe bankat tjera e kanë marrë këtë informacion që do të mbyllen. Askush nga administrata e tyre nuk e ka parë të udhës që të aplikojë përsëri për marrjen e licensës për punë", tha Rashiq.