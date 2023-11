Samiti III i Diasporës në Tiranë: Diaspora, simbol i qëndrueshmërisë

“Në Malin e Zi, ka ndodhur diçka, çka para tri viteve askush s’e mendonte. Kjo s’ka të bëjë me mua, ose vetëm me shqiptarët, por dhe me pakicat e tjera. Në krye të vendit ka ardhur dikush nga komunitetet e pakicës në Malin e Zi. Dhe këtë e them për sfidën që shqiptarët do të kenë të ardhmen. Sfida e parë është me vetveten. Mendoj se jemi shumë afër ta mundim këtë sfidë dhe më pas çdo sfidë e jona më tej, do të jetë më e lehtë. Ne kemi treguar se kur kemi vetëbesim, bëjmë mrekulli”, u shpreh Abazoviq.