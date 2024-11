Shënohet "Dita e Forcës" në Kosovë

"Ne në ditët në vijim do të komunikojmë me të gjithë të interesuarit që kanë shfaqur vullnet për mbështetjen e këtij projekti me qëllim që ai të finalizohet në kohë të duhur dhe Kosova të ketë fabrikën e parë shtetërore të prodhimit të municionit dhe laboratorin e parë për dizajnimin e dronëve", theksoi Maqedonci.