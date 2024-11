Shpërthimet në veri të Kosovës, autoritetet: Akte terroriste

Kurti tha se ky sulm ka synuar që ta dëmtojë infrastrukturën kritike të Kosovës “mbase edhe më të rëndësishmen që kemi dhe pa dyshim që ishte tentativë e rrezikimit të furnizimit me energji elektrike dhe ujë në vendin tonë”, ndërsa bëri të ditur se do ta mbledhë Këshillin e Sigurisë së Kosovës si dhe do ta takojë komandantin e KFOR-it.