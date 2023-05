Situata në Kosovë: KFOR-i vendosen në veri të Mitrovicës dhe Zveçan

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se i kupton shqetësimet e partnerëve ndërkombëtarë, por “çdo opsion tjetër do të ishte mospërmbushje e obligimeve kushtetuese”.



Kryetari i ri Zveçanit, Ilir Peci, ka njoftuar se katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës sot do të zhvillojnë takim me ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier.