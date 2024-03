Slloveni, për herë të parë në zgjedhje votojnë edhe qytetarët me pengesa

Ajo beson se duhet inkurajuar prindërit, pra familjet që të fillojnë të bashkëpunojnë me ta, të ndërgjegjësohen se edhe ata janë pjesë e shoqërisë.



“Nëse shoqëria ka qenë e prirur ta eliminojë këtë diskriminim, është e dëshirueshme që edhe ne prindërit të marrim pjesë në të – që të mos na kalojnë gjërat përpara fytyrës”, tha Branka.



Prezantimi i kandidatëve dhe programeve partiake në gjuhë të kuptueshme dhe të thjeshtë është i mirëseardhur. Ligji parashikon edhe një asistent a person që mund të ndihmojë – thekson shoqata “Suživot”.



“Nga pikëpamja e njerëzimit dhe e arritjeve të qytetërimit siç i kuptojmë ne sot, duke përfshirë edhe dinjitetin e individit, ky është një hap i mirë në drejtimin e duhur. Nga pikëpamja e historisë së ideve politike, kjo mund të të jetë problematike, sepse ne do të donim që komuniteti ynë të qeveriset nga njerëz që janë intelektualisht të kualifikuar.” komenton ndryshimin e ligjit Igor Lukšič, një shkencëtar politik nga Fakulteti i Shkencave Sociale në Lubjanë.



Ai shqetësohet më shumë për mundësinë e manipulimit.



"Me fjalë të tjera, a ka forca politike që do të votojnë në vend të tyre - në emrin e tyre apo me dorën e tyre. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë, të rregullohet që të mos ndodhë," paralajmëron Lukšič.



“Gjithmonë ka mundësi për abuzim... Duhet të minimizohen. Nëse e dimë se afërsisht 4.000 veta janë të privuar nga e drejta e votës - dhe në të njëjtën kohë kemi 11.000 veta që janë në zgjedhje parlamentare dhe i kanë mbushur fletët e votimit në mënyrë të pavlefshme - me siguri këto dy shifra flasin gjithçka”, tha drejtoresha e shoqatës “Suživot” Mateja De Rey duke iu përgjigjur shqetësimeve.