Zgjedhjet e dyfishta në RMV, vijon numërimi, dalin rezultatate preliminare

Sa u përket zgjedhjeve parlamentare, në bazë të afër 70 për qind të votave të numëruara, KShZ-ja njofton se VMRO-DPMNE-ja udhëheq me 42,46% për qind të votave, ndjekur nga koalicioni Fronti Evropian me 14,67% për qind të votave, LSDM-ja me 14,48% për qind dhe koalicioni VLEN me 11,67% për qind.