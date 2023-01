Takim Çavuşoğlu-Turkoviq: Türkiye dëshiron Ballkan të zhvilluar dhe stabil

"Jemi mirënjohës për përpjekjet e jashtëzakonshme që bëhen për përparim dhe stabilitet në Ballkan. Forcimi i vazhdueshëm i Türkiyes, roli i saj global dhe gjeopolitik, si dhe progresi i saj ekonomik, teknologjik dhe çdo përparim na bën të lumtur ne në BeH. Me një Türkiye të fortë, Ballkani Perëndimor është më i sigurt dhe më i fortë. Pa një Türkiye të fortë pyetja është se çfarë do të ndodhte, sigurisht që as Ballkani Perëndimor nuk do të ishte në paqe", tha Turkoviq.