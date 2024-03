TIKA do të mbështesë fermerët në Komunën e Vushtrrisë

“Në kuadër të projektit do të përfitojnë 70 fermerë nga një multikultivator me frez. Në formën e bashkëfinancimit më parë kemi realizuar projekte të ngjashme me Komunën e Ferizajt dhe Podujevës ku edhe në ato komuna numri i përfituesve ka qenë 70. Me anë të këtij projekti synojmë modernizimin e mekanizmit bujqësor, rritjen e prodhimit të produkteve bujqësore dhe zvogëlimin e shpenzimeve të fermerëve”, theksoi Aslan.