"Tirana Gate 2023” mbledh shkrimtarët e rinj në një vend

Festivali Ndërkombëtar i të Rinjve(4-6 tetor) organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë, Bashkisë së Tiranës dhe institucioneve të tjera kulturore. Pjesë e festivalit do të jenë shkrimtarë dhe përkthyes nga Shqipëria dhe shtete të tjera, të cilët do të marrin pjesë në takime me lexues, panele diskutimi dhe aktivitete të tjera.