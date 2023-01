Türkiye dhe Bullgaria nënshkruajnë marrëveshjen e gazit natyror

Türkiye dhe Bullgaria nënshkruan të martën një marrëveshje për dërgimin e rreth 1.5 miliardë metra kub gaz natyror në vit. Marrëveshja e re mbulon një periudhë 13-vjeçare, tha ministri turk i Energjisë dhe i Burimeve Natyrore Fatih Donmez duke vizituar kryeqytetin Sofje, të organizuar nga homologu i tij bullgar Rosen Hristov. Donmez shtoi se një bashkëpunim i tillë do të kontribuojë shumë në sigurinë e furnizimit me gaz natyror të Evropës, së bashku me Bullgarinë. Marrëveshja e gazit u nënshkrua midis dy vendeve nga drejtuesit e përgjithshëm të Kompanisë Turke të Naftësjellësit (BOTAS) dhe Bulgargaz. Marrëveshja vjen një muaj pasi udhëheqësit e vendeve dhe ministrat e energjisë u takuan në Istanbul. "Ne jemi të kënaqur që temat e diskutuara në Istanbul janë kthyer në hapa konkretë sot në Sofje, më pak se një muaj pas takimit tonë të fundit," tha Donmez.