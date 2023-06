"Türkiye është pjesë përbërëse e Ballkanit"

"Ne nuk përpiqemi të kthehemi në këtë rajon, sepse nuk jemi larguar kurrë. Ne jemi pjesë përbërëse e Ballkanit. Edhe vetë fjala Ballkan është fjalë turke. Do të thotë varg i lartë malor, varg malor pyjor. Ne kemi lidhje shumë të forta njerëzore me Ballkanin. Ne kemi miliona njerëz me origjinë ballkanike që jetojnë në Türkiye, shtetas turq. Në shumë vende të Ballkanit kemi komunitete turke. Plus ne gjeografikisht, politikisht dhe historikisht jemi pjesë e rajonit. Nuk mund të pranojmë akuza të tilla, kur dikush thotë se Türkiye është një aktor i jashtëm. Kjo nuk pasqyron realitetin", tha Saygılı.