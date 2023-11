Italia do të ndërtojë qendra të pritjes së emigrantëve në Shqipëri

Në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar të hënën nga kryeministrja italiane Meloni dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama thuhet se Italia do të ndërtojë dy qendra të pritjes së emigrantëve në Shqipëri. Qendrat do të përpunojnë emigrantët e shpëtuar në Detin Mesdhe, por nuk do të pranojnë ata që arrijnë në brigjet e Italisë vetë, as të miturit, gratë shtatzëna ose ata me shëndet të brishtë.