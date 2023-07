Türkiye reagon ndaj deklaratës së KS-OKB-së lidhur me Qipron

Türkiye ka theksuar se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB), lidhur me çështjen e Qipros "vazhdon insistimin e tij në modelin e zgjidhjes që është i pasuksesshëm dhe i shkëputur nga të vërtetat në terren". Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes ka publikuar një komunikatë lidhur me deklaratën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) lidhur me çështjen e Qipros.