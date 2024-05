Vera 2024: Tirana, qyteti i tretë në botë më i vizituar

Sipas analizës së Mastercard Economics Institut, Mynihu renditet si destinacioni turistik më në trend global nga qershori 2024 deri në gusht 2024, me rritjen më të madhe të kërkesës për turizëm që shkon gjatë verës, në krahasim me nivelet normale. Mynihu do të jetë nikoqir i ndeshjes hapëse të Kampionatit Evropian në futboll (futboll) në qershor.