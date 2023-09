Vuçiq: Radoiçiqi gjendet në Serbi, do të merret në pyetje

“Kam besim se do të merret në pyetje, tha Vuçiq për RTS-në dhe shtoi se ndodhet në Serbinë qendrore. Ai theksoi se Radoiçiq e konsideron veten luftëtar për liri dhe se nuk ka hequr dorë dhe as nuk do të heqë dorë nga shokët e tij. Sipas Vuçiqit, Radoiçiqi do të duhet të përgjigjet para autoriteteve kompetente të Republikës së Serbisë.