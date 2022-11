Vukotiq fajtor për dhunën seksuale në Kosovë, dënohet me 10 vjet burgim

“Ky vendim përçon mesazhin që krimet e dhunës seksuale gjatë luftës as harrohen e as falen, por pavarësisht kohës që ka kaluar dhe përpjekjeve për t’i ikur drejtësisë, ajo herët ose vonë do të arrihet dhe do të jetë e palëkundshme. Rruga e drejtësisë e cila është hapur me këtë vendim është në vazhdimësi, do të jetë e pandalshme dhe të gjithë presim që drejtësia të arrihet edhe për rastet e tjera në proces duke i dhënë fund pandëshkueshmërisë që ka mbizotëruar deri tash”, thotë Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës.