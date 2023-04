Historia e thirrjeve: 50 vjet pas celularit të parë, një botë krejt e re

Në vitin 2001, Japonia është vendi i parë që përfiton nga një rrjet celular 3G, duke lejuar qasje në internet me shpejtësi të lartë. Ai vjen pas risive të tjera japoneze, duke përfshirë një telefon me aftësi video-telefonate, Kyocera VP-210 në 1999 dhe një vit më vonë Sharp SH04, i pari me një kamerë të pasme të integruar.