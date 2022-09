Anija kozmike e NASA-s godet një asteroid dhe ndryshon trajektoren

Anija kozmike e NASA-s DART (Double Asteroid Redirection Test) goditi asteroidin Dimorphos të hënën vonë dhe ndryshoi trajektoren e tij.



Agjencia amerikane e hapësirës (NASA) transmetoi drejtpërdrejt përplasjen për t'i treguar botës një provë të ridrejtimit të asteroidëve për të mbrojtur Tokën në të ardhmen.



Përplasja ka qenë një punë shtatë vjeçare dhe NASA donte të shihte nëse ishte e mundur të drejtonte manualisht një anije kozmike për t'u përplasur me një asteroid dhe të devijonte rrugën e tij për të parandaluar një ndikim potencialisht katastrofik në Tokë.



Anija kozmike u nis në nëntor të vitit 2021 me një raketë SpaceX Falcon nga Baza e Forcave Ajrore Vandenberg në Kaliforni.



Të hënën në mbrëmje, kontrollorët e misionit kontrolluan manualisht anijen kozmike për ta drejtuar atë drejt asteroidit Dimorphos, 10.5 milionë kilometra larg.



Para se të godiste Dimorphos, DART rriti shpejtësinë e tij në rreth 24 mijë kilometra në orë.



"Ky ishte një demonstrim vërtet i vështirë teknologjik për të goditur një asteroid të vogël, të cilin nuk e kemi parë kurrë më parë, në një mënyrë kaq spektakolare", tha shkencëtarja kryesore e misionit Nancy Chabot.



Shkencëtarët tani do të përdorin të dhënat e regjistruara për të parë se çfarë ndryshimi bëri përplasja në ridrejtimin e rrugës së asteroidit.



NASA konfirmoi vitin e kaluar se planeti Tokë është "i sigurt" për të paktën 100 vitet e ardhshme nga asteroidi që konsiderohej më i rrezikshmi.