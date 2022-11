Lançohet Artemis I, hapi i parë i misionit për dërgimin e njerëzve në Hënë

Artemis I do të jetë në mision prej 26 deri 42 ditë, ndërsa të paktën 6 ditë do të kryejë orbitim rreth Hënës. Gjithashtu, do të dërgojë 10 satelite CubeSat në orbitën e Hënës. Pasi të ketë mbaruar misionin, do të kthehet në atmosferën e Tokës dhe do të përplaset në Oqeanin e Qetë.